Суд оставил под арестом главу УСБ саратовского главка МВД по делу о взятке

САРАТОВ, 10 июл – РИА Новости, Эдуард Демьянец. Саратовский областной суд во вторник оставил в силе решение районного суда о продлении до 26 августа срока ареста начальнику управления собственной безопасности (УСБ) ГУМВД по региону Сергею Кашеву, обвиняемому в получении взятки в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Следователь в суде ранее сообщил, что, по версии следствия, Кашев с сентября 2014 года по 27 декабря 2017 года ежемесячно получал от одного из подчиненных взятки, общая сумма которых достигла шести миллионов рублей, за общее покровительство и попустительство по службе. Подозреваемый был задержан оперативниками УФСБ 27 декабря 2017 года после получения очередного транша в 150 тысяч рублей. Волжский районный суд Саратова 29 декабря заключил Кашева под стражу, срок ареста затем неоднократно продлевался.

"Решение суда первой инстанции о продлении Кашеву срока содержания под стражей до 26 августа оставлено в силе", — сказала собеседница агентства.

Согласно материалам областного суда, Кашеву предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.