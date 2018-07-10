В Барнауле 15 человек отравились роллами

БАРНАУЛ, 10 июл — РИА Новости. Пятнадцать человек, в том числе двое детей, отравились роллами в Барнауле, девять из них госпитализированы в инфекционное отделение, сообщает управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю.

По данным ведомства, у пострадавших выявили инфекционный гастроэнтерит.

"В инфекционное отделение города госпитализировали девять человек, а шесть пострадавших проходят лечение амбулаторно. Состояние заболевших средней степени тяжести. При эпидемиологическом расследовании установлено, что все заболевшие употребляли роллы, купленные 1 июля в предприятии "Японский бох", ИП Косых А.Е., на улице Малахова, 146а", — говорится в сообщении.

Специалисты управления с 4 июля проводят эпидемиологическое расследование заболеваемости и внеплановую проверку предприятия. А с 5 июля предприниматель Косых самостоятельно прекратил деятельность, представил договор о расторжении аренды. Тем не менее, компания продолжила готовить и продавать роллы. "За выявленные нарушения составили протокол о временном запрете деятельности. Предприятие не работает с 9 июля. Материалы административного дела направили в суд. Специалисты продолжают проводить противоэпидемические мероприятия", — говорится в сообщении.

В СУ СКР по Алтайскому краю сообщили, что следователи проводят проверку.

Ранее в социальных сетях начала появляться информация о массовых отравлениях в Барнауле. Один из пользователей разместил в группе фотографии документов, которые он якобы получил, когда Роспотребнадзор проверил компанию.