Прокуратура: церковь в Челябинской области подожгли неизвестные

ЧЕЛЯБИНСК, 10 июл – РИА Новости. Церковь, которая горела в городе Еманжелинске Челябинской области, подожгли неизвестные, бросив на крышу бутылку с горючей смесью, возбуждено уголовное дело, сообщил РИА Новости во вторник прокурор Еманжелинска Роберт Шамсутдинов.

Как сообщал пресс-центр ГУМЧС России по региону, сообщение о пожаре в православной церкви поступило в ночь на понедельник. Возгорание ликвидировали, ущерб от пожара минимальный — повреждены решетка и стропила, погибших и пострадавших нет.

"По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 3 статьи 30, частью 2 статьи 167 УК РФ (покушение на умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога). Предварительно известно, что неизвестные бросили на крышу бутылку с горючей смесью – на земле были найдены осколки", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что полиция ведет поиск подозреваемых в поджоге.