В Петербурге осудили похитителей свидетеля по "делу Кашина"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июл — РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд во вторник огласил приговор в отношении восьмерых участников похищения управляющего холдинга "Ленинец" Александра Горбунова, который имеет статус свидетеля в деле о покушении на журналиста Олега Кашина, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга (ОПС).

По информации ОПС, по делу о похищении Горбунова в апреле 2014 года проходят Данила Веселов, Феликс Геращенко, Кирилл Ефремов, Михаил Кавтаскин, Михаил Новиков, Юрий Чухнин. Дело в отношении девятого подозреваемого Антона Козина было приостановлено после его неоднократной неявки в суд. В настоящее время Козин объявлен в розыск, вынесено решение о его заочном аресте. Дело восьмерых участников похищения слушалось в закрытом режиме.

Согласно сообщению ОПС, Земцов, Веселов, Кавтаскин и Новиков находились под стражей. Чухнин, Ефремов, Геращенко и Борисов под подпиской о невыезде. Суд признал всех восьмерых виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 3 статьи 126 УК РФ (похищение человека организованной группой).

Суд назначил наказание: Земцову — 7 лет, Ефремову, Геращенко и Борисову — 6,5 лет, Веселову, Кавтаскину, Новикову, Чухнину — 6 лет колонии строгого режима. Как сообщила РИА Новости руководитель ОПС Дарья Лебедева, гражданский иск в размере 1,09 миллиона рублей в пользу потерпевшего Горбунова будет взыскан солидарно со всех восьмерых осужденных.

Кашин был жестоко избит в Москве 6 ноября 2010 года. Коллеги связывали нападение с его профессиональной деятельностью. Кашин ранее сообщал на своем сайте, что считает дело о нападении на него раскрытым, а также назвал имена исполнителей ─ это Данила Веселов, Вячеслав Борисов и Михаил Кавтаскин, которые являются сотрудниками холдинга "Ленинец" (преобразован в 2014 году в АО "Заслон" — ред.).

По данным журналиста, холдинг принадлежит семье губернатора Псковской области Андрея Турчака. Управляющим "Ленинца" являлся Александр Горбунов. В своих показаниях обвиняемые Веселов и Кавтаскин называют Горбунова организатором их поездки в Москву. В настоящее время Горбунов имеет в "деле Кашина" статус свидетеля. Его расследованием занимается центральный аппарат Следственного Комитета РФ, сроки расследования неоднократно продлевались.