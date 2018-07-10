В Чите возвели дамбу для защиты ТЭЦ от паводка

ЧИТА, 10 июл — РИА Новости. Сотрудники ТГК-14 в Чите в районе, где к ТЭЦ-2 возможен выход речных вод, своими силами и собственной техникой отсыпали дамбу высотой 1 метр, чтобы защитить станцию от паводка, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

"Мы приняли дополнительные меры по усилению защищенности Читинской ТЭЦ-2 от воздействия паводка. На данный момент поперёк участков в районе станции, где возможен выход речных вод, отсыпана дамба высотой 1 метр — своими силами и собственной техникой. Подтопления Читинской ТЭЦ-2 на данный момент нет. Оборудование станции работает в штатном режиме", — сказал собеседник агентства.

Дежурство руководства "ТГК-14" и оперативного персонала на энергообъектах ведётся в круглосуточном режиме. Проработана чёткая схема по обеспечению всех потребителей Читы электричеством и горячей водой. Алгоритм действий оперативного персонала отработан, организованы дополнительные инструктажи для оперативно-производственного персонала, ведётся круглосуточный мониторинг паводковой ситуации. В случае вынужденной остановки Читинской ТЭЦ-2 все потребители будут запитаны от ТЭЦ-1.

Паводок в Чите, пик которого пришёлся на 10 июля, стал самым сильным с 1936 года — начала истории наблюдений, уровень воды составил 405 сантиметров. В Чите подтоплены районы в центре города — как частной застройки, так и многоквартирные дома, затруднено движение, в части домов отключены энерго- и водоснабжение, идёт эвакуация жителей. В ночь на 10 июля из дачных кооперативов вывезено около 900 человек. Введён режим чрезвычайной ситуации, создан оперативный штаб по ликвидации ЧС, глава региона пообещала материальную помощь всем пострадавшим.

Метеорологический прогноз на ближайшие дни неблагоприятный: на регион надвигается циклон из Монголии. По данным гидрологов, на реках Нерча, Чита, Каренга, Шилка, Витим ожидается дальнейший подъём уровня воды. В регион направлена группировка из 170 спасателей из разных регионов Сибири, которые останутся в Забайкалье до стабилизации ситуации.