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Происшествия

Защита Цуркан пожаловалась, что не может обжаловать ее арест

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© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкКарина Цуркан в Московском городском суде. Архивное фотоКарина Цуркан в Московском городском суде. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Защита обвиняемой в шпионаже Карины Цуркан, бывшего топ-менеджера энергетического холдинга "Интер РАО", пожаловалась главе Мосгорсуда на начальника спецчасти, не разрешившего обжаловать ее арест, сообщил РИА Новости во вторник адвокат Иван Павлов.

Карина Цуркан, подозреваемая в шпионаже. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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По его словам, адвокаты решили оспорить решение об аресте в кассационном порядке, для этого им необходимо получить заверенные копии судебных актов и ознакомиться с материалами дела, которые маркированы грифом "совершенно секретно" и хранятся в спецчасти Мосгорсуда.

"Мы обратились к начальнику спецчасти. Он потребовал от нас разрешение от следователя ФСБ", — сказал Павлов.

Адвокатам показалась странной позиция, при которой, фактически, нужно разрешение следователя для подачи жалобы в суд.

"Мы обратились к председателю МГС за письменным разъяснением позиции начальника спецчасти", — отметил Павлов.

Дело маркировано грифом "совершенно секретно", поэтому о фабуле практически ничего не известно. По данным источников РИА Новости в энергоотрасли, Цуркан участвовала в работе по поставкам электроэнергии из России на Украину и с Украины в Крым в 2014–2015 годах.

Карина Цуркан
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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Как писала газета РБК, ФСБ подозревает ее в "сливе" Румынии, члену НАТО, сведений именно по этой теме. Другая версия: передача информации о проекте строительства в Турции АЭС "Аккую".

По решению суда, Цуркан останется под арестом как минимум до 13 августа, хотя на деле, скорее всего, намного дольше. По практике, такие дела расследуются не меньше года, оправдательные приговоры по ним не выносятся, хотя иногда дела закрываются за отсутствием состава преступления до передачи в суд.

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