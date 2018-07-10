DJ Smash попросил суд сурово наказать экс-депутата Телепнева и его друга

ПЕРМЬ, 10 июл — РИА Новости. Музыкант DJ Smash попросил суд лишить свободы обвиняемых в его избиении — бывшего регионального депутата Александра Телепнева и его друга Сергея Ванкевича.

Во вторник в Ленинском районном суде Перми началось очередное судебное заседание по уголовному делу об избиении Андрея Ширмана (DJ Smash). В качестве обвиняемых в нем выступают экс-депутат заксобрания Пермского края Александр Телепнев и его друг Сергей Ванкевич. По версии следствия, DJ Smash был избит подозреваемыми в феврале в пермском ночном клубе "Дом Культуры". По факту драки было заведено дело об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести, совершенном группой лиц из хулиганских побуждений (статья 112 УК РФ).

"Думаю, что наказание должно быть суровым, связанным с реальным лишением свободы. Лишь это позволит им реально осознать содеянное", — сказал Ширман в ходе судебного заседания.

Заявление потерпевшего прозвучало во время дачи показаний, в ходе которых DJ Smash рассказал подробности происшествия. По его словам, обвиняемые подошли к нему в клубе с просьбой сделать совместное селфи. Всего было сделано около 40 фотографий. Когда же подсудимые попросили музыканта сделать дополнительные фотографии, DJ Smash им отказал. Не приняв отказа, Ванкевич схватил диджея за шею, после чего они вместе повалились на пол, заявил музыкант. По его словам, когда DJ Smash поднялся, его дважды ударил в висок и в челюсть Телепнев, от сильных ударов потерпевший снова упал на пол, где его продолжили избивать.

"Мне четко понятно, что ногами меня били Телепнев и Ванкевич", — заявил потерпевший. Во время драки музыкант получил перелом челюсти, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. На восстановление DJ Smash понадобилось три недели.

Общественный резонанс ситуация получила после того, как рэпер Тимати (Тимур Юнусов) опубликовал в Instagram видео DJ Smash из больничной палаты. Поддержку своему другу Тимати решил оказать и во время судебного процесса — он вместе с DJ Smash прибыл на судебное заседание.

После дачи показаний потерпевший Ширман попросил у суда освободить его от дальнейшего участия в процессе, доверив это своим представителям. Сами подозреваемые в избиении DJ Smash свою вину в совершении преступления не признали. Они пообещали дать свои показания после исследования всех доказательств со стороны обвинения.