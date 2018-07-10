В Приморье выявили контрабанду ценных пород леса в Китай на 74 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 10 июл – РИА Новости. Правоохранители и таможенники в Приморье выявили контрабанду в Китай ценных пород леса на общую стоимость выше 74 миллионов рублей, сообщает Дальневосточная оперативная таможня.

"Пиломатериалы ценных пород дуба монгольского и ясеня маньчжурского вывозились в Китай по поддельным документам… В ходе проверки оперативники и дознаватели таможни установили, что лес вывозился в адрес китайских компаний, с которыми были заключены внешнеторговые контракты", — говорится в сообщении.

В результате действий контрабандистов с августа 2016 по апрель 2017 года в Китай незаконно вывезли пиломатериалы весом более 4 тысяч тонн на общую сумму, превышающую 74 миллиона рублей.

По данному факту Дальневосточная оперативная таможня возбудила уголовное дело по статье "Незаконное перемещение через таможенную границу стратегически важных ресурсов в крупном размере". Санкция статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.

Устанавливаются лица, причастные к контрабанде.