В Екатеринбурге потушили крупный пожар на складе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл — РИА Новости. Спасатели потушили крупный пожар на складе с продовольственными и промышленными товарами в Екатеринбурге, сейчас идет проливка конструкций, сообщает региональный главк МЧС.

Ранее ведомство информировало, что площадь возгорания составила 800 квадратных метров. На одноэтажном складе находились емкости с моторным маслом, что способствовало интенсивному горению, высокой температуре и сильному задымлению. Здание склада было полностью охвачено огнем, отмечали спасатели.

"Три часа потребовалось пожарным, чтобы справиться с огнем на складе с моторным маслом на улице Совхозной в Екатеринбурге. В настоящее время на месте пожара проводится проливка и разборка сгоревших конструкций", – говорится в сообщении МЧС.

Для бесперебойной подачи воды для тушения пожара были проложены четыре магистральные линии от гидрантов, расположенных на расстоянии 200, 320 и 800 метров от места пожара.

Причину пожара устанавливают эксперты испытательной пожарной лаборатории и пожарные дознаватели, добавили в ведомстве.