На Дальнем Востоке за сутки сгорело около 43,6 тысячи гектаров леса

ВЛАДИВОСТОК, 10 июл — РИА Новости. Около 43,6 тысячи гектаров леса за сутки сгорело в регионах Дальнего Востока, значительная часть этой территории пришлась на Якутию, сообщает департамент лесного хозяйства по ДФО.

"В минувшие сутки в ДФО возникло девять новых лесных пожаров. С учетом возгораний, зарегистрированных в предшествующие дни, всего в округе за указанный период действовало 123 очага: 103 в Республике Саха (Якутия), 11 в Магаданской области, семь в Хабаровском крае, по одному в Камчатском крае и Чукотском автономном округе. Силами лесопожарных формирований ликвидировано девять возгораний", — говорится в сообщении.

К утру вторника полыхало 114 пожаров: 98 в Якутии, в том числе три локализованных, 10 на Колыме, в том числе один локализованный, пять в Хабаровском крае, один на Чукотке.

За сутки сгорело 43,6 тысячи гектаров, основная часть пришлась на Якутию – 88,6%. Почти все очаги в республике горели в труднодоступной и отдаленной местности.

На всей территории Якутии действует режим ЧС в лесах, в 10 районах — особый противопожарный режим.

С начала пожароопасного периода этого года в ДФО зарегистрировано 1783 лесных пожара.