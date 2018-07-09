В Бурятии двоих полицейских приговорили к колонии за избиение задержанных

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Два сотрудника полиции Селенгинского района Бурятии приговорены к лишению свободы в колонии общего режима за насилие над задержанными, сообщает пресс-служба регионального главка Следственного комитета РФ.

"Полицейские признаны виновными в совершении действий, явно выходящих за пределы их полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан и охраняемых законом интересов общества и государства, совершенные с применением насилия, с применением специальных средств (ст. 286 УК РФ)… Приговором суда полицейские приговорены к лишению свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима; полицейский водитель приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы, полицейский приговорен к 3 годам 2 месяцам. Сотрудники полиции взяты под стражу в зале суда", — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что приговор в законную силу не вступил

Следствие установило, что полицейский и полицейский-водитель отдела МВД Селенгинского района в июне 2016 года задержали нетрезвого местного жителя. В помещении пункта полиции они заковали его в наручники и избили руками и ногами. В результате преступных действий потерпевшему был причинен ушиб грудной клетки, мягких тканей головы, перелом ребер. В том же году полицейские задержали гражданина, незаконно хранящего наркотики. При задержании полицейский-водитель без достаточных на то оснований также заковал его в наручники, повалил на пол и нанес несколько ударов руками в голову.

Ранее сообщалось, что комиссия ГУСБ МВД России направлена в Бурятию для проверки информации о возможной причастности сотрудников органов внутренних дел региона к должностным преступлениям. В ходе выезда комиссия всесторонне изучит и проверит все имеющиеся материалы, в том числе жалобы граждан и публикации в средствах массовой информации.