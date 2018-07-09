Арбитраж признал банкротом пять компаний Urban Group

МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Арбитражный суд Московской области признал банкротами пять строительных компаний, входящих в Urban Group и занимающихся строительством жилых комплексов в Подмосковье, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Такие решения суд принял по заявлению Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства. Решения вынесены в отношении компаний ООО "Ваш город", ООО "Экоквартал" (осуществляет строительство ЖК "Митино О2"), АО "Континент Проект" (осуществляет строительство ЖК "Солнечная система"), ООО "Хайгейт" (осуществляет строительство ЖК "Опалиха О3" и ЖК "Лесобережный"), ООО "Ивастрой" (осуществляет строительство ЖК "Лайково").

По доводам юристов Фонда зафиксированы значительная задержка при сдаче домов, нецелевое использование денежных средств, оплата работ по завышенным оценкам. В связи с этим они и обратились в суд с заявлением о банкротстве. Нарушения в деятельности застройщика выявила и проверка Росстройнадзора.

В компаниях введено конкурсное производство сроком на один год до 9 июля 2019 года, судья назначила конкурсного управляющего и добавила, что у сторон есть месяц на обжалование решения. Как ожидается, компании им воспользуются — их представители возражали против решения о банкротстве, утверждая, что у заявителей недостаточно данных о их финансовом состоянии, они просили суд назначить экономическую экспертизу. "Предприятие было в неудовлетворительном состоянии, но с каждым месяцем оно улучшается. Сейчас общество способно удовлетворить все требования, гасит свою задолженность. Признавать его банкротом бессмысленно", — сказал представитель "Хайгейта".