В горах Дагестана вторые сутки ищут пропавшего трехлетнего ребенка

МАХАЧКАЛА, 9 июл — РИА Новости. Спасатели вторые сутки ищут пропавшего трехлетнего ребенка в горах Дагестана, поиски ведутся в двух районах республики, сообщил РИА Новости представитель регионального МЧС.

"Поступила информация о том, что в селении Шаитли Цунтинского района пропал ребенок трех лет. Поиски ведутся силами местного населения и силами поисково-спасательной службы Шамильского района", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, поиски ведутся вдоль реки Андийское Койсу на территории Цумадинского и Ботлихского районов.