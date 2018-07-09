В Архангельской области двое детей утонули, доставая предметы из воды

МУРМАНСК, 9 июл – РИА Новости. Следователи в Архангельской области проводят проверку по факту гибели в водоемах мальчиков 6 и 12 лет, которые утонули, пытаясь достать упавшие в воду предметы, сообщается на сайте регионального СУ СКР.

Шестилетний мальчик утонул в минувшую пятницу в реке Чурьега Каргопольского района. "По предварительным данным, два малолетних брата гуляли у реки Чурьега. У старшего брата в воду упал сланец, который решил достать 6-летний мальчик. Он не справился с течением реки и утонул", — сообщили в ведомстве.

В субботу днем на небольшом лесном озере у станции Лайская в Приморском районе 12-летний мальчик, отдыхавший на даче у дедушки, воспользовался резиновой лодкой, чтобы достать из воды водонепроницаемый телефон. Лодка перевернулась, и ребенок утонул.

Следователи проводят проверки по обоим фактам гибели детей, устанавливают все обстоятельства произошедшего. "Как показывает следственная практика, несчастные случаи чаще всего происходят при элементарном несоблюдении правил безопасности, а также оставлении детей без присмотра", — добавили в ведомстве.