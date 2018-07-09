В Архангельской области двое детей утонули, доставая предметы из воды

МУРМАНСК, 9 июл – РИА Новости. Следователи в Архангельской области проводят проверку по факту гибели в водоемах мальчиков 6 и 12 лет, которые утонули, пытаясь достать упавшие в воду предметы, сообщается на сайте регионального СУ СКР.
В субботу днем на небольшом лесном озере у станции Лайская в Приморском районе 12-летний мальчик, отдыхавший на даче у дедушки, воспользовался резиновой лодкой, чтобы достать из воды водонепроницаемый телефон. Лодка перевернулась, и ребенок утонул.
Следователи проводят проверки по обоим фактам гибели детей, устанавливают все обстоятельства произошедшего. "Как показывает следственная практика, несчастные случаи чаще всего происходят при элементарном несоблюдении правил безопасности, а также оставлении детей без присмотра", — добавили в ведомстве.