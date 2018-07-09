МЧС: в Забайкалье из подтопленных населенных пунктов начала уходить вода

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Паводковая ситуация в Забайкалье стабилизируется, вода начала уходить из подтопленных населенных пунктов, сообщила РИА Новости пресс-служба МЧС России.

"На реках Талача, Кия, Тарга и Оля продолжается устойчивый спад воды, за шесть часов он уменьшился на 2-2,5 метра, вода начала уходить из подтопленных населенных пунктов. За несколько часов от нее освободились 45 домов", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в трех населенных пунктах Забайкальского края остаются подтопленными 102 жилых дома, в которых проживают 225 человек, в том числе 35 детей. В зоне подтопления также находятся 435 приусадебных участков.

"Местные власти со спасателями заблаговременно эвакуировали более 400 человек, сейчас в двух пунктах временного размещения находятся 75 человек, 15 из которых дети", — сказал представитель пресс-службы.

Ранее МЧС сообщало, что группировку ведомства в Забайкалье усилят более 100 спасателей. Всего в ликвидации последствий подтопления задействованы более 330 человек и 80 единиц техники, спасатели дежурят в каждом пострадавшем населенном пункте.

Комиссией по чрезвычайным ситуациям Забайкальского края на всей территории региона введен режим чрезвычайной ситуации. По прогнозу синоптиков неблагоприятный прогноз в регионе сохранится до 12 июля.