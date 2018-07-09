Первое заседание по делу Титиева назначено на 18 июля

ГРОЗНЫЙ, 9 июл — РИА Новости. Шалинский городской суд в Чечне назначил на 18 июля первое заседание по рассмотрению по существу дела главы чеченского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева, обвиняемого в хранении наркотиков в крупном размере, сообщил РИА Новости в понедельник в пресс-службе "Мемориала".

Шалинский городской суд в понедельник провел предварительное слушание по делу Титиева.

"Первое заседание назначено на 18 июля", — отметили в пресс-службе.

Правозащитнику вменяется незаконное хранение 180 граммов марихуаны (считается крупной партией) и грозит до 10 лет заключения с крупным штрафом. Вины он не признал и подал заявление в региональное управление СК РФ о привлечении к ответственности сотрудников полиции, которые якобы подкинули ему в машину пакет с марихуаной.

Как ранее сообщал правозащитный центр "Мемориал", следственные органы Чечни трижды отказывали в возбуждении уголовного дела по заявлению Титиева о том, что наркотики ему подбросили полицейские. Последнее постановление об отказе было вынесено 25 апреля следователем управления СК РФ по Чечне. Адвокат Титиева Петр Заикин 17 мая обратился в суд с жалобой на это постановление.

Старопромысловский районный суд Грозного 24 мая отклонил жалобу защиты Оюба Титиева на отказ возбудить уголовное дело в отношении полицейских. Верховный суд Чечни в свою очередь 26 июня признал законным решение Старопромысловского районного суда Грозного об отказе в возбуждении уголовного дела против полицейских, оставив его без изменения.