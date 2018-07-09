Следователи проверят условия выпаса коров, напавших на детей в Башкирии

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Следователи проверят условия выпаса стада коров, под копытами которых пострадали трое детей и сопровождавшая их женщина, сообщает в понедельник республиканское управление СК РФ.

Ранее полиция сообщала, что в Туймазинском районе недалеко от села Япрыково стадо коров напало на трех детей и женщину, гулявших с собакой. По предварительным данным, испугавшись лая собаки, коровы побежали в сторону людей и сбили их с ног. Дети и женщина получили телесные повреждения и были госпитализированы. По данным СК, повреждения получили дети 6, 9 и 10 лет, а также 39-летняя женщина.

© Фото : ГУП ТРК "Башкортостан" РБ Пострадавшие от нападения коров Лимузинской породы в Туймазинском районе Башкирии. 9 июля 2018 © Фото : ГУП ТРК "Башкортостан" РБ Пострадавшие от нападения коров Лимузинской породы в Туймазинском районе Башкирии. 9 июля 2018

По данному факту следственными органами СК РФ по Республике Башкортостан организовано проведение доследственной проверки.

"В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, после оказания медицинской помощи будет оценена степень причиненного вреда здоровью пострадавших, а также проверке подвергнутся условия выпаса скота и организация, в чьем распоряжении находилось стадо", — говорится в сообщении.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщали СМИ, люди пострадали от коров лимузинской породы, которые, по данным ветеринаров, отличаются массивностью и агрессивностью.