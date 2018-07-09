В Крыму растет количество преступлений, связанных с незаконной миграцией

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 июл — РИА Новости. Количество преступлений в Крыму, связанных с незаконной миграцией, неуклонно возрастает с 2015 года, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Патрушев в понедельник в Севастополе проводит совещание по вопросам обеспечения законности и правопорядка в Крыму.

"Не могу не отметить сохраняющиеся угрозы в миграционной сфере, которые вызваны деятельностью организованных преступных групп, специализирующихся на подделке документов, использовании мошеннических схем в целях легализации пребывания иностранных граждан в Крыму", — заявил Патрушев.

"С 2015 года количество ежегодно выявляемых правоохранительными органами на полуострове преступле6ний, связанных с незаконной миграцией, неуклонно возрастает. Только за последние два года пресечена деятельность более 70 организованных преступных групп, к уголовной ответственности привлечены 233 организатора каналов незаконной миграции", — добавил он.

Патрушев отметил, что предпосылки для бесконтрольного нахождения мигрантов на территории Крыма создает нерешенность кадровых проблем в миграционных подразделениях полуострова.