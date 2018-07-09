Стала известна причина отравления детей в лагере на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл — РИА Новости. Причиной вспышки кишечной инфекции в детском лагере в Верхней Пышме стало заражение от персонала пищеблока, сообщило управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

Пятого июля три воспитанника лагеря "Медная горка" пожаловались на ухудшение самочувствия, их госпитализировали с предварительным диагнозом "острая кишечная инфекция". По данному факту следователи организовали проверку.

"По результатам эпидемиологического расследования заболеваемости острой кишечной инфекцией в оздоровительном лагере "Медная горка" специалисты управления Роспотребнадзора по Свердловской области установили, что причиной заболеваемости детей явились носители норовируса и стафилококка среди персонала пищеблока", — сообщает ведомство.

По данным Роспотребнадзора, инфекция распространилась из-за несоблюдения санитарно-противоэпидемического режима: специалистами было подтверждено наличие бактерий группы кишечной палочки в смывах с объектов в пищеблоке.

Сотрудники лагеря, которые являются носителями инфекционных болезней, отстранены от работы. Также проводится заключительная дезинфекция в пищеблоке, столовой и корпусах, где проживают дети и персонал. Из рациона детей исключили небезопасные продукты, добавили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре отметили, что с 6 июля новых случаев заболевания в лагере не зарегистрировано.