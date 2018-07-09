В Петербурге осудили бывшего капитана ВМФ за кражу миномета

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июл — РИА Новости. Бывший капитан ВМФ России Александр Кушнарев осужден в Петербурге на 10 лет колонии за кражу 82-миллиметрового миномета из войсковой части, кражу доспехов, хулиганскую стрельбу по людям и изготовление взрывного устройства, сообщает в понедельник объединенная пресс-служба судов Петербурга (ОПС).
"Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет в ИК общего режима со штрафом в 150 000 рублей", — говорится в сообщении.
Кроме того, судом установлено, что Кушнарев в период времени с 31 мая по 11 июня 2017 года проник в помещение Межрегиональной патриотической молодежной общественной организации "Валькирия", откуда тайно похитил принадлежащее третьему лицу имущество, в частности комплект металлических доспехов, кольчугу и колчан со стрелами на общую сумму более 90 тысяч рублей.
Суд также установил, что 5 августа 2017 года Кушнарев на территории гаражного кооператива на Ржевской улице угрожал нескольким потерпевшим охотничьим ружьем и произвел не менее четырех выстрелов в сторону них. Также судом установлено, что Кушнарев незаконно изготовил осколочную мину-ловушку с поражающими элементами, которую незаконно хранил в гараже.