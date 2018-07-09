В шести районах Забайкалье паводки размыли автодороги

ЧИТА, 9 июл — РИА Новости. Из-за паводков в Забайкалье возникла напряжённая ситуация с обеспечением проезда по дорогам регионального значения — проезда нет на участках дорог в шести районах, сообщает пресс-служба краевого минтерразвития.

"На сегодняшний день отсутствует проезд на участках дорог, проходящих по шести районам: Карымском, Нерчинском, Тунгокоченском, Шилкинском, Могойтуйском, Чернышевском", — уточнили в пресс-службе.

В Карымском районе на автодороге Дарасун – Солнцево на объезде аварийного моста 71-го километра — размыв дороги. Открыто движение по одной половине проезжей части аварийного моста. На 91-м километре произошло поднятие уровня воды. На участке протяжённостью около 100 метров полностью размыто земляное полотно.

В Нерчинском районе в результате разлива реки Торга нет проезда к трём сёлам. В Тунгокоченском районе произошли размывы участков автодорог Вершино-Дарасунский — Верх-Усугли, подъезд к посёлку Вершино-Дарасунский и Усугли – Кыкер – Тунгокочен, проезда нет. В Шилкинском районе нет проезда на автодороге Могойтуй — Сретенск – Олочи в районе города Шилка в результате выхода реки Кия из поймы — размыты подходы к мостам и земляное полотно. В Могойтуйском районе на автодороге Могойтуй – Догой размыт объезд аварийного моста, открыто движение проезжей части аварийного моста для легкового транспорта. В Чернышевском районе в результате выхода реки Куэнга проезда нет на автодороге Чернышевск — Букачача.

Восьмого июля реки в нескольких районах Забайкалья вышли из берегов. В результате паводков разрушены мосты, нарушено автомобильное сообщение, в зоне затопления частично отключено энергоснабжение, идёт эвакуация жителей. Метеорологический прогноз на ближайшие дни неблагоприятный: на регион надвигается циклон из Монголии. По данным гидрологов на реках Нерча, Чита, Каренга ожидается дальнейший подъём уровня воды. В регион направлена группировка из более сотни спасателей, которые останутся в Забайкалье до стабилизации ситуации. Введён режим ЧС.