В Ульяновске вынесли приговор мужчине, из мести поджигавшему автомобили

САМАРА, 9 июл — РИА Новости. Суд в Ульяновске признал виновным директора местной фирмы в поджоге автомобилей из мести и приговорил его к 1,5 года колонии-поселения, сообщает в понедельник пресс-служба прокуратуры.

По данным пресс-службы, в ночь на 8 сентября 2016 года директор одной из ульяновских фирм находился возле одного из домов по проспекту Генерала Тюленева. Увидев во дворе иномарку знакомого, с которым у осужденного были неприязненные отношения, он поджег автомобиль. Аналогичным образом мужчина поступил и с машиной, припаркованной 4 марта 2017 года возле одного из домов по улице Якурнова.

"Директор фирмы признан судом виновным в умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога, повлекшем причинение значительного ущерба (часть 2 статьи 167 УК РФ), и приговорен к 1,5 года колонии-поселения", — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным пресс-службы, суд постановил взыскать с осужденного причиненный им имущественный вред.