В Забайкалье из-за паводков создали оперативный штаб по ликвидации ЧС

ЧИТА, 9 июл — РИА Новости. Оперативный штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации создан в Забайкалье, где из-за продолжительных ливневых дождей реки вышли из берегов, сообщает пресс-служба главы региона.

"Губернатор распорядилась создать оперативный штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации. Также глава региона рекомендовала органам местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края, где наблюдается подъем уровня воды в реках и происходит подтопление территорий, неблагоприятная метеорологическая обстановка, характеризующаяся сильным ветром, ввести соответствующие режимы функционирования в пострадавших от подтопления муниципалитетах", — уточняется в сообщении.

Главам районов и поселений необходимо подготовить места для экстренной эвакуации населения и вывоза материальных ценностей из зон подтопления, предусмотрев автономное электроснабжение, обеспечить оповещение и эвакуацию населения при обострении обстановки, организовать информирование населения о складывающейся паводкоопасной и метеорологической ситуации, привести в готовность силы и средства, привлекаемые на проведение противопаводковых мероприятий, аварийно-восстановительных и других неотложных работ.

Губернатор Забайкалья Наталья Жданова поручила организовать круглосуточный контроль обстановки, отслеживать её развитие и своевременное представление оперативной информации.

Аналогичные рекомендации в рамках полномочий даны главному управлению МЧС России по Забайкальскому краю, министерству территориального развития края, министерству труда и социальной защиты региона, министерству здравоохранения Забайкальского края, филиалу ПАО "МРСК Сибири" — "Читаэнерго" и Забайкальскому представительству Бурятского филиала ПАО "Ростелеком", УМВД России по Забайкальскому краю, Роспотребнадзору и другим профильным ведомствам.

В воскресенье реки в четырех районах Забайкалья вышли из берегов. В результате паводков были разрушены мосты, нарушено автомобильное сообщение, в зоне затопления частично отключено энергоснабжение, идёт эвакуация жителей. По оперативным данным, подтопленными остаются 149 домов. Заблаговременно эвакуированы более 400 человек, 137 из которых размещены в пунктах временного размещения, остальные — по родственникам и знакомым. Метеорологический прогноз на ближайшие дни неблагоприятный: на регион надвигается циклон из Монголии. По данным гидрологов на реках Нерча, Чита, Каренга ожидается дальнейший подъём уровня воды. В регион направлена группировка из более сотни спасателей, которые останутся в Забайкалье до стабилизации ситуации.