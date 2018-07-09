Суд назначил слушания по делу украинца Гриба на 17 июля

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июл – РИА Новости. Северо-Кавказский окружной военный суд в понедельник назначил на 17 июля первое основное слушание по делу гражданина Украины Павла Гриба, который, по версии следствия, убеждал школьницу взорвать самодельное взрывное устройство на выпускном в Сочи, сообщила журналистам пресс-секретарь суда Алена Катькало.

"По итогам предварительного слушания судебное заседание назначено на 11.00 мск 17 июля", — сказала она, уточнив, что вероятно дата заседания может быть изменена, поскольку защитник Гриба пишет заявление об отложении, так как не может прибыть в суд к указанной дате.

Гражданин Украины Павел Гриб 1998 года рождения обвиняется в содействии терроризму. По версии следствия, с 27 марта по 15 мая прошлого года, находясь на территории Украины, Гриб через интернет убеждал одну из учащихся старших классов школы Сочи осуществить закладку заранее изготовленного самодельного взрывного устройства и привести его в действие на выпускном вечере 30 июня 2017 года. После этого, по данным следователей, он рекомендовал старшекласснице покинуть территорию России.

На прошлой неделе уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась к российским коллегам с просьбой принять все необходимые меры для соблюдения прав заключенного украинца Гриба. По ее данным, во время этапирования в пенитенциарное учреждение учреждение Ростова-на-Дону Гриб был избит другим заключенным, у него были отобраны вещи и продукты питания, переданные представителями генерального консульства Украины.

Ростовский омбудсмен сообщил РИА Новости, что не выявил нарушения его прав в СИЗО. При поступлении в следственный изолятор он был осмотрен медицинским работником. Каких-либо ссадин, гематом порезов или других телесных повреждений, свидетельствующих о применении к нему в ходе этапирования насилия, не выявлено, отметил уполномоченный. Состояние здоровья Гриба, по его данным, удовлетворительное.