Экс-замначальнику колонии под Волгоградом грозит до шести лет тюрьмы

ВОЛГОГРАД, 9 июл — РИА Новости. Бывший заместитель начальника колонии №24 в Волгоградской области предстал перед судом по обвинению в мошенничестве при изготовлении иконостаса, сообщает прокуратура региона.

По данным следствия, бывший заместитель начальника исправительной колонии №24 в Камышинском районе Волгоградской области, который занимался хозяйственной деятельностью центра трудовой адаптации осужденных, в 2015 году получил заказ на изготовление иконостаса для местного храма. Стоимость работ обвиняемый определил в 580 тысяч рублей, при этом, как сообщает прокуратура региона, к работе над заказом была якобы привлечена фирма из Карелии.

"В дальнейшем священнослужителю по указанию заместителя начальника колонии позвонил осужденный, представившийся руководителем карельской фирмы, с которым велись дальнейшие переговоры об условиях и сроках выполнения работ, порядке оплаты и т.д. Деньги передавались настоятелем прихода обвиняемому через доверенное лицо последнего частями в течение девяти месяцев", — уточняет в релизе ведомство.

Как отмечает прокуратура региона, из полученных 580 тысяч рублей в кассу колонии поступило только 60 тысяч, деньги пошли на приобретение инструментов и сырья.

"Он (бывший замначальника колонии. — Прим. ред) обвиняется в мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения, в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ)", — сообщает прокуратура Волгоградской области.

По данным ведомства, обвиняемый вину свою признал, но ущерб не возместил. Ожидать суда бывший заместитель начальника исправительной колонии будет под подпиской о невыезде. Если его вина будет доказана, 49-летнему мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.

"В рамках расследования уголовного дела арестована ½ доли квартиры, принадлежащая обвиняемому", — сообщает прокуратура.