СК в Тамбове не нашел вины коммунальных служб в гибели женщины

ВОРОНЕЖ, 9 июл — РИА Новости. Следствие не усмотрело вины городских коммунальных служб в гибели пожилой женщины в Тамбове, на которую упала оторванная сильным ветром ветка дерева, сообщила в понедельник РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Елена Кярсна.

В Тамбове на улице Николая Вирты во время урагана 5 июня ветка упала на 76-летнюю женщину. Пенсионерку доставили в больницу, где она скончалась. СК начал доследственную проверку по факту случившегося.

"По факту гибели пенсионерки в результате падения на нее отломившейся во время ураганного ветра ветки с дерева принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела", — сообщила Кярсна.

По ее словам, на женщину упала не сухая, подлежащая спиливанию, а зеленая ветка здорового дерева, и вины коммунальщиков в случившемся нет. "Просто несчастный случай", — добавила собеседница агентства.

Всего в тот день непогода в Тамбове повалила 16 деревьев, в трех местах была оборвана линия электропередачи, также были повреждены три кровли.