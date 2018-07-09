В Москве гражданин Таджикистана обокрал британца на два миллиона рублей

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Полицейские задержали уроженца Таджикистана, подозреваемого в краже в такси у болельщика из Великобритании денег, часов Rolex и смартфона на общую сумму около 2 миллионов рублей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Утром 8 июля поступила информация, что у футбольного болельщика из Великобритании 1961 года рождения при неизвестных обстоятельствах пропали наручные часы Rolex, мобильный телефон марки iPhone и денежные средства, общий ущерб составил около 2 миллионов рублей", — пояснил источник.

В тот же день был задержан гражданин Таджикистана 1988 года рождения. Он признался в краже имущества у британского болельщика, возбуждено уголовное дело. Следствием установлено, что кража произошла рано утром в такси.

В субботу сообщалось, что еще одного британца обокрали в московском такси, угостив кофе, после употребления которого он потерял сознание, возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Позже полицейские установили автомобиль и задержали обоих подозреваемых. Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, потерпевшим является журналист BBC, который аккредитован для работы в России во время чемпионата мира по футболу.