На владельца батута под Рязанью, с которого упала дошкольница, завели дело

ВОРОНЕЖ, 9 июл — РИА Новости. Владелец надувного батута под Рязанью, с которого упала и получила травму головы 5-летняя девочка, стал фигурантом уголовного дела, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ.

По данным СК, инцидент произошел 3 июня в деревне Листвянка. "Пятилетняя девочка в присутствии бабушки, играя на надувном батуте, который в этот день был привезен и установлен индивидуальным предпринимателем… упала с аттракциона и получила телесные повреждения", — говорится в сообщении.

Как информирует рязанский портал Ya62.ru, ребенок после падения потерял сознание. Врачи диагностировали у девочки сотрясение мозга.

"Как установлено, батут не отвечал требованиям безопасности, поскольку не был оборудован специальным ограждением и ударопоглощающим покрытием. Кроме того, была повреждена защитная сетка игровой площадки", — отмечает следствие.

По словам старшего помощника руководителя регионального управления СК РФ Анжелики Евдокимовой, ребенок вылетел с батута через окно, которое, по данным портала, было порвано. Как отметила собеседница агентства, дошкольница не лежала в больнице, степень тяжести ее травмы определит экспертиза.

"По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", — говорится в сообщении. Санкция данной статьи предусматривает до 2 лет лишения свободы.