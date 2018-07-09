В Иркутске горит цех авиационного завода

ИРКУТСК, 9 июл — РИА Новости. В одном из цехов Иркутского авиационного завода произошел пожар, сообщил РИА Новости представитель областного МЧС.

Возгорание возникло в 15:20 (10:20 мск) в анодно-малярном цехе. Позже его удалось локализовать на площади в тысячу квадратов, однако произошло обрушение кровли на площади 600 квадратных метров.

В МЧС уточнили, что в цехе находятся две емкости с серной и азотной кислотой по 36 кубометров каждая.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Пожару присвоен повышенный уровень сложности, на месте работают 16 единиц техники, 62 человека личного состава, звенья газодымозащитной службы. Есть угроза распространения огня на соседние строения, отметили в МЧС.

В Иркутске масштабный пожар охватил один из цехов авиазавода pic.twitter.com/93LoAzyVUb — Александра Чернова (@Valitov93) 9 июля 2018 г.

​По данным источника РИА Новости в экстренных службах региона, горит трехэтажное здание цеха химической обработки, из опасной зоны эвакуированы почти 50 человек.

Иркутский авиационный завод (ИАЗ) — филиал корпорации "Иркут". За свою историю завод выпустил около семи тысяч самолетов более 20 типов. Сейчас основу производственной программы ИАЗ составляют многоцелевые истребители Су-30МКи Су-30СМ, учебно-боевые самолеты нового поколения Як-130, компоненты для пассажирских самолетов Airbus A320.