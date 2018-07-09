Адвокат Лесли предлагал решить судебный спор с Дерипаской миром

УСТЬ-ЛАБИНСК (Краснодарский край), 9 июл – РИА Новости. Адвокат "коуча" Александра Кириллова (Алекса Лесли) предлагал заключить мировое соглашение по иску взамен на отказ бизнесмена Олега Дерипаски от денежных требований, сообщил в суде в понедельник адвокат миллиардера Алексей Мельников.

Сейчас Усть-Лабинский суд Краснодарского края рассматривает иск Дерипаски к Анастасии Вашукевич (Насте Рыбке) и Алексу Лесли, поданный в связи с тем, что они опубликовали в соцсетях его фотографии и тайно записанные разговоры. Как ранее отметил адвокат бизнесмена, сумма иска составляет в общей сложности два миллиона рублей.

"Мне по телефону звонил представитель Кириллова адвокат Смирнов с предложением заключить мировое соглашение. В обмен на отказ от денежных требований ответчика готовы признать неправомерность своих действий. Однако инструкций от своего доверителя по данному предложению я не получал", – заявил Мельников.

По его словам, нарушение прав его доверителя было настолько серьезным, что мировое соглашение вряд ли возможно.

Между тем сам Лесли и Рыбка уже несколько месяцев сидят в таиландской тюрьме, куда их поместили вместе с еще восемью людьми за проведение нелегального "секс-тренинга". Им грозит тюремное заключение сроком до двух лет и/или штраф до 3 тысяч долларов. Судьба "секс-инструкторов" в Таиланде до сих пор не решена, суд должен начаться 19 июля.