МЧС: церковь загорелась ночью в Челябинской области, пострадавших нет

ЧЕЛЯБИНСК, 9 июл – РИА Новости. Здание православной церкви загорелось ночью в понедельник в городе Еманжелинск Челябинской области, погибших и пострадавших нет, возгорание быстро ликвидировано, сообщает пресс-центр ГУМЧС России по региону.

"В 01.09 (23.09 мск воскресенья) понедельника поступило сообщение о загорании здания русской православной церкви в городе Еманжелинск. Пожар был оперативно ликвидирован в 01.25 (23.25 мск). На тушении пожара были задействованы от МЧС 18 человек, 5 единиц техники и от противопожарной службы 3 человека и 1 единица техники", — говорится в сообщении.

Как уточнили РИА Новости в пресс-центре ГУМЧС России по региону, загорелось двухэтажное кирпичное здание церкви, первые пожарные прибыли через 2 минуты после вызова. Ущерб от пожара минимальный – были повреждены решетка и стропила, погибших и пострадавших нет – ночью в здании никого не было, уточнил собеседник агентства.