В Башкирии стадо лимузинских коров напало на детей

УФА, 9 июл – РИА Новости. Стадо коров напало на трех детей в Башкирии, которые гуляли с собакой неподалеку, пострадавшие в больнице, сообщил РИА Новости представитель управления МВД России по республике.

По данным ведомства, инцидент произошел в Туймазинском районе недалеко от села Япрыково. Полиция получила сообщение из больницы о том, что несовершеннолетние, которые находились поблизости от стада коров, получили телесные повреждения.

"На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции. По предварительным данным, дети прогуливались с собакой, которая залаяла на пасущихся коров. Напуганное стадо направилось в сторону детей. Известно, что коровы находились под присмотром пастуха. Сейчас по факту инцидента проводится проверка. По ее результатам будет принято соответствующее процессуальное решение", — прокомментировали агентству в полиции.

Ресурс bash.news сообщает, что в Туймазинском районе Башкирии стадо коров лимузинской породы напало на трех детей 9, 10, 11 лет и женщину, сопровождавшую несовершеннолетних.

По данным источника агентства в правоохранительных органах Башкирии, в инциденте пострадали девочки 2012 и 2008 годов рождения, мальчик 2009 года рождения.

"Детей сопровождала женщина, мать одной из девочек, 1979 года рождения. На данный момент все пострадавшие находятся в больнице города Туймазы. Пострадавший мальчик находится в реанимации, остальные — в травматологии", — сказал он, отметив, что все пострадавшие являются друг другу родственниками.

Лимузинские коровы и быки при рождении весят около 40 килограммов, племенные производители набирают массу тела до 1,3 тонны. Ветеринары отмечают, что представители лимузинской породы отличаются массивностью и агрессивностью.