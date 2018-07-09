Власти КБР минимизировали последствия половодья в Приэльбрусье

НАЛЬЧИК, 9 июл – РИА Новости. Властям Кабардино-Балкарии удалось минимизировать последствия ЧС, вызванной половодьем, в Эльбрусском районе республики, сообщил министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев.

Ранее сообщалось, что утром в четверг в результате обильных осадков произошел подъем уровня реки Баксан. В результате, по данным властей, было подтоплено 12 участков федеральной автодороги Прохладный-Баксан-Азау, разрушены четыре моста. Движение по трассе было перекрыто. Отрезанными от остальной республики остались три населенных пункта: Терскол, Байдаево и Тегенекли. На территории Эльбрусского района был введен режим ЧС. Позже в связи с опасностью разлива рек режим ЧС был введен на территории всей Кабардино-Балкарии. В тот же день движение по автодороге было восстановлено в реверсивном режиме, а затем обеспечено в обоих направлениях. Восстановительные работы продолжаются. Всего в них задействовано 146 человек и 46 единиц техники.

В воскресенье Чеботарев побывал в Эльбрусском районе, где осмотрел объекты, поврежденные в результате подъема уровня реки Баксан, и провел совещание с правительством региона.

"Мы увидели, что в результате оперативной работы штаба, который возглавил глава КБР Юрий Коков, удалось минимизировать последствия чрезвычайной ситуации. Наша с вами задача — обеспечить жизнедеятельность района", — приводит слова Чеботарева пресс-служба Минкавказа.

По его словам, ход восстановительных работ контролирует заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко.

"Для ликвидации последствий и предотвращения подобных ситуаций в дальнейшем необходимы комплексные меры по усилению инфраструктуры, укреплению защитных и подпорных сооружений. И мы ставим перед собой задачу обеспечить комплексное решение подобных вопросов", — добавил глава Минкавказа.