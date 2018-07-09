В Удмуртии шесть поваров лагеря отстранили от работы из-за отравления детей

УФА, 9 июл — РИА Новости. Санитарный врач Удмуртии отстранил от работы шесть сотрудников кухни детского лагеря "Волна", где отравились 20 детей, сообщили в Роспотребнадзоре региона.

В воскресенье следственное управление СК РФ по Удмуртской республике сообщило, что в детском оздоровительном лагере "Волна", расположенном на 5 км Якшур-Бодьинского тракта, признаки отравления появились у 20 детей, двое были доставлены в больницу. После случившегося 130 детей, отдыхавших в лагере, отправили домой, а учреждение на время проверки закрыли.

В республиканском управлении Роспотребнадзора заявили, что проверка в лагере выявила грубые нарушения санитарных правил.

"Был составлен протокол о временном запрете эксплуатации лагеря с 7 июля 2018 года. Постановлением главного государственного санитарного врача по Удмуртской республике были отстранены от работы шесть работников пищеблока за прохождение медицинского осмотра не в полном объеме. На сегодняшний день детей в лагере нет. Внеплановая проверка продолжается. Ситуация находится на контроле управления", — сообщили в ведомстве.