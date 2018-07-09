На Дальнем Востоке за сутки сгорели почти 34 тысячи гектаров леса

ВЛАДИВОСТОК, 9 июл – РИА Новости. Почти 34 тысячи гектаров леса сгорели за последние сутки в регионах Дальнего Востока, значительная часть пожаров пришлась на Якутию, сообщает департамент лесного хозяйства по ДФО.

"В минувшие сутки в ДФО возникло пять новых лесных пожаров. С учетом возгораний, зарегистрированных в предшествующие дни, всего в округе за указанный период действовало 117 очагов: 102 в Республике Саха (Якутия), 11 в Магаданской области, два в Хабаровском крае, по одному в Камчатском крае и Чукотском автономном округе. Силами лесопожарных формирований ликвидировано пять возгораний", — говорится в сообщении.

К утру понедельника горели 112 очагов: 98 в Якутии, в том числе один локализованный, 10 в Магаданской области, в том числе один локализованный, два в Хабаровском крае, по одному на Камчатке и Чукотке.

Площадь, пройденная огнем за сутки, составила 33,7 тысячи гектаров, основная часть пришлась на Якутию – 96%. Почти все очаги в республике горели в труднодоступной и отдалённой местности.

На всей территории Якутии с 7 июля действует режим ЧС в лесах. В 11 районах введен особый противопожарный режим. Для предотвращения ЧС в республике из числа резерва ФБУ "Авиалесоохрана" привлечены 60 человек.

С начала пожароопасного периода этого года в ДФО зарегистрированы 1774 лесных пожара.