В Якутии, где полыхают лесные пожары, вызовут искусственный дождь

ЯКУТСК, 9 июл — РИА Новости. Искусственный дождь вызовут в Якутии, где полыхают лесные пожары, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Опасность возникновения пожара в настоящее время установилась на большей территории Якутии. Температура воздуха в регионе достигает 30-32 градусов, местами выше. По данным властей, за прошедшие выходные ликвидировано семь лесных пожаров на общей площади 292,7 гектара, ведутся работы по тушению еще 18 пожаров на 15 тысячах гектаров.

"Департаментом по лесным отношениям Якутии в адрес ФБУ "Авиалесоохрана" направлена заявка о привлечении самолета Ан-26 для искусственного вызывания осадков", — отметили в правительстве Якутии.

Искусственные осадки вызывали в Якутии в прошлом году на территории Вилюйского и Горного районов, где на тот момент была чрезвычайная ситуация с лесными пожарами.