В Якутии возбудили дело о хищении из московского филиала банка "Таатта"

ЯКУТСК, 9 июл – РИА Новости. Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту хищения средств в особо крупных размерах из московского отделения лишившегося лицензии банка "Таатта", сообщается на сайте прокуратуры Якутии.

Отмечается, что прокуратура Якутска "провела проверку по обращению Банка России о сомнительных операциях по переводу денежных средств банка "Таатта".

"Установлено, что банк "Таатта" осуществлял "схемные" операции и сделки, направленные на искусственное поддержание размера капитала в целях формального соблюдения пруденциальных норм деятельности, что повлекло за собой приостановление выдачи денежных средств клиентам банка. При этом, согласно данным прокурорской проверки, совершено хищение денежных средств в особо крупном размере путем неправомерного их получения из кассы московского филиала банка", — сообщает ведомство.

Уголовное дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному в особо крупном размере).

Банк России с 5 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Таатта" в Якутске. Как отмечал регулятор, проблемы в деятельности кредитной организации возникли вследствие использования рискованной бизнес-модели, что привело к формированию на балансе значительного объема активов низкого качества. По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 июня занимал 220-е место в банковской системе РФ.