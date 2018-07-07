В московском такси опоили и ограбили британца

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Гражданина Великобритании ограбили в московском такси, угостив кофе, после употребления которого он потерял сознание, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте столичного ГУ МВД.

"В полицию поступило сообщение, о том, что в медицинское учреждение обратился гражданин Великобритании. По его словам, около 3.30 утра он сел в автомобиль такси, где неизвестные предложили ему кофе. После употребления напитка он потерял сознание и, когда проснулся, обнаружил отсутствие личных вещей", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, полицейские возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ "Кража".