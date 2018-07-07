ДТП с девятью погибшими под Краснодаром попало на видео

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. В сети появилось видеозапись ДТП под Краснодаром, унесшего жизни девяти человек. Кадры с регистратора опубликованы в группе "Белореченск" в социальной сети "ВКонтакте".

На записи видно, как одна из машин на затяжном повороте выезжает на встречную полосу, в результате чего происходит авария. Съемка велась из автомобиля, который ехал следом за виновником ДТП.

Ранее в полиции сообщили, что водитель автомобиля ВАЗ-2115 не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем Lada Priora "Универсал". В результате ДТП погибли девять человек, в том числе несовершеннолетний ребенок.

В ДТП также пострадала 19-летняя девушка. Сейчас она находится в реанимации, ее состояние оценивается как тяжелое.