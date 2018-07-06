Бастрыкин обсудил в Ессентуках проблемы финансирования терроризма

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел оперативное совещание в Ессентуках, которое было посвящено проблеме финансирования террористов, сообщает пресс-служба СК.

"Председатель СК России провел совещание в Ессентуках по вопросам расследования уголовных дел, связанных с финансированием деятельности террористических организаций", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Бастрыкин заслушал доклады о ходе и результатах расследования преступлений, связанных с участием граждан России в деятельности международных террористических организаций, а также потребовал от руководителей территориальных подразделений принять необходимые меры для оперативного предотвращения подобных преступлений.

Также на заседании обсуждалась практика использования новейшей техники в отделах криминалистики следственных подразделений.

"По результатам совещания председатель СК России дал ряд конкретных поручений и указаний, направленных на квалифицированное расследование заслушанных им уголовных дел, а также совершенствование работы по приоритетным направлениям деятельности следственных управлений в Северо-Кавказском федеральном округе", — добавляется в сообщении.