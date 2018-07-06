В Костроме из-за аварии без света остались около 66 тысяч человек

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Около 66 тысяч человек в Костроме остались без электроснабжения из-за аварии, говорится в справке-докладе о происшествии ситуационно-аналитического центра (САЦ) Минэнерго РФ.

Уточняется, что в пятницу в 12.42 мск на подстанции (ПС) 110 кВ "Костромская ТЭЦ-2" ("ТГК-2") при производстве переключений отключились первая и вторая системы шин 110 кВ.

"Обесточены: ПС 110 кВ – 5 ("Аэропорт", "Давыдовская", "Красное", "Восточная-1", "Восточная-2"); ПС 35 кВ – 2 ("Прискоково", "Байдарка"). Без электроснабжения остались бытовые потребители города Кострома (около 66 тысяч человек). Мощность отключенных потребителей – 22,9 МВт", — говорится в сообщении.

Отмечается, что температура наружного воздуха составляет 19ºС. Ведутся аварийно-восстановительные работы.