В Кабардино-Балкарии оперативно устранили очередное подтопление дороги

НАЛЬЧИК, 6 июл – РИА Новости. Участок дороги подмыла река Черек в Черекском районе Кабардино-Балкарии, специалисты сумели оперативно восстановить движение по трассе, сообщает администрация района.

Ранее сообщалось, что утром в четверг в результате обильных осадков произошел подъем уровня реки Баксан. В результате, по данным властей, были подтоплены 12 участков федеральной автодороги Прохладный-Баксан-Азау, разрушены четыре моста. Движение по трассе было перекрыто. Отрезанными от остальной республики остались три населенных пункта: Терскол, Байдаево и Тегенекли. На территории Эльбрусского района был введен режим ЧС. Позже в связи с опасностью разлива рек режим ЧС был введен на территории всей Кабардино-Балкарии.

"Из-за поднятия уровня воды в русле реки Черек обрушилось дорожное полотно на участке автодороги регионального значения Бабугент- Безенги. Оперативно принятыми мерами удалось восстановить движение, в настоящее время продолжаются аварийно-восстановительные работы", — говорится в сообщении.