СК проверяет сообщения о дебоше на борту авиарейса Тель-Авив — Москва

© РИА Новости / Владимир Астапкович Перейти в фотобанк В Минтрансе пообещали подумать о введении "черных списков" дебоширов на ж/д Доследственная проверка организована по сообщению СМИ о нарушении общественного порядка на борту воздушного судна рейса Тель-Авив — Москва в четверг, сообщает в пятницу Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

"В настоящее время следствием проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося", — говорится в сообщении.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.