Роспотребнадзор расследует отравление детей в лагере на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл — РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области организовало собственное расследование по факту вспышки кишечной инфекции в детском лагере в Верхней Пышме, откуда были госпитализированы три ребенка, сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщало ранее региональное управление СК РФ, 5 июля из лагеря "Медная горка" поступила информация об ухудшении самочувствия нескольких детей. По данному факту следователи организовали проверку.

"Управлением Роспотребнадзора расследуется заболеваемость кишечной инфекцией в лагере "Медная горка"… Специалисты управления Роспотребнадзора по Свердловской области незамедлительно выехали в оздоровительный лагерь "Медная горка" после поступления информации о случаях острой кишечной инфекции (предварительный диагноз) среди детей. Трое детей госпитализированы в Верхнепышминскую ЦГБ имени П.Д. Бородина", – говорится в сообщении ведомства.

Уже отобран материал для лабораторных исследований, в том числе вода, смывы и материал окружающей среды, добавили в Роспотребнадзоре.