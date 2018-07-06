МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Актрису Евгению Осипову избили в Москве. Об этом сообщает Пятый канал.

По информации телеканала, артистка стояла у своего дома в компании двух знакомых. Одна из подруг Осиповой поссорилась с мужем, после чего тот набросился на нее с кулаками. Актриса попыталась вступиться за девушку, однако мужчина нанес побои и ей.

После этого артистка тяжелыми травмами направилась в травмпункт, откуда ее направили в больницу. Врачи диагностировали у нее сотрясение головного мозга и ссадины и отпустили домой спустя сутки.

Евгения Осипова получила известность благодаря съемкам в таких фильмах и сериалах, как "Доярка из Хацапетовки", "Расплата за счастье", "Кухня", "Дорогая Маша Березина", "Талисман", "Карпов" и "Закрытая школа".