Виновнику ДТП с семью жертвами под Калининградом вынесли приговор

КАЛИНИНГРАД, 6 июл — РИА Новости. Виновник ДТП в Калининградской области осенью прошлого года, где погибли семь человек и еще около 10 пострадали, приговорен в пятницу к 4 годам и 7 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, сообщила пресс-служба Гвардейского районного суда.
"Приговором Гвардейского районного суда… осужден по части 5 статьи 264 Уголовного кодекса РФ к 4 годам 7 месяцам лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 3 года с отбыванием наказания в колонии общего режима", — говорится в сообщении.
Максимальное наказание по статье — до 7 лет лишения свободы. В суде сообщили, что к обстоятельствам, смягчающим наказание, суд отнес явку с повинной, полное признание вины, раскаяние, частичное возмещение потерпевшим причиненного ущерба, активное способствование расследованию преступления, оказание помощи пострадавшим. Приговор не вступил в законную силу, добавили в суде.