Прокурор запросит наказание для "бога Кузи" 10 июля

МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Пресненский суд Москвы собирается провести 10 июля прения сторон по делу лидера секты, именующего себя "богом Кузей", сообщили РИА Новости в суде.
Согласно УПК, на данной стадии процесса прокурор попросит суд назначить подсудимому наказание. Затем очередь выступать перейдет к стороне защиты, подсудимый выступит с последним словом и суд удалится в совещательную комнату для вынесения приговора, предварительно назвав дату его оглашения.
Следствием установлено, что в сентябре 2007 года обвиняемый Андрей Попов, известный как "бог Кузя", создал секту, деятельность которой была связана с причинением вреда здоровью граждан. Он также привлек к руководству сектой ряд лиц, которым сообщил о своих намерениях.
Попов и пятеро других подсудимых, обвиняемых в участии в секте и мошенничестве, не признали свою вину.
Согласно оглашенному в суде обвинительному заключению, подсудимый Андрей Попов создал "некоммерческую организацию, посягающую на личность и права граждан под видом осуществления религиозной деятельности". "Он воспользовался доверием священников Русской православной церкви и получил право от имени церкви участвовать в выставках и других мероприятиях. Затем он создал религиозное объединение "бог Кузя", проводил идеологическую обработку его участников", — отметила гособвинитель.
Помимо этого, подсудимым вменяется мошенничество на 7,3 миллиона рублей.