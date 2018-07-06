Таможня выявила незаконный вывоз в Монголию 184 бриллиантов и серебра

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Бурятские таможенники обнаружили крупную незадекларированную партию из 184 якутских бриллиантов и серебряных ювелирных изделий общим весом почти 3 килограмма, которую планировалось перевезти в Монголию, сообщается на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

"На таможенном посту МАПП Кяхта Бурятской таможни (Сибирское таможенное управление ФТС России) выявлена крупная партия якутских бриллиантов и ювелирных изделий из серебра. Контрабандный товар перемещался гражданином России в Монголию без декларирования и был обнаружен в ходе таможенного досмотра транспортного средства", — говорится в сообщении.

Как отмечает служба, в чемодане находилось 184 драгоценных камня – сертифицированные якутские бриллианты различного диаметра, цвета, огранки от 0,005 до 1 карата каждый в индивидуальном пластиковом контейнере. Кроме того, в трех полиэтиленовых пакетах находилось 421 ювелирное изделие из серебра – кольца, цепочки, серьги, браслеты.

По факту незаконного перемещения драгоценных камней решается вопрос о возбуждении уголовного дела за контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов, по факту перемещения незадекларированной коммерческой партии ювелирных изделий из серебра возбуждено дело об административном правонарушении, заключает ведомство.