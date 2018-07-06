Пожар в доме на Пятницкой в Москве возник из-за кондиционера, сообщил жилец

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Пожар в жилом доме на Пятницкой улице в Москве, который произошёл в ночь на пятницу, возник из-за возгорания напольного кондиционера в квартире на последнем этаже, сообщил РИА Новости один из жителей дома.
"Был дознаватель, пожарный, сказал, что в квартире был маленький кондиционер напольный, который вспыхнул, пожар ушёл на крышу, и она прогорела. Как я понимаю, в подъезде сейчас будет на капитальный ремонт", — сказал собеседник агентства.
По словам жильца, пожар начался на четвёртом этаже, остальные квартиры оказались затоплены водой.
"Залило так, что штукатурка осыпалась, все четыре этажа и подвал. Этажом ниже теперь будет капремонт, на первом этаже кафе, там тоже вся штукатурка рухнула и воды по пояс", — добавил мужчина, отметив, что в доме на данный момент нет электричества.