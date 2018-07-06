Пожар в доме на Пятницкой в Москве возник из-за кондиционера, сообщил жилец

Сотрудники МЧС у жилого дома на Пятницкой улице в Москве, в котором произошел пожар. 6 июля 2018

Сотрудники МЧС у жилого дома на Пятницкой улице в Москве, в котором произошел пожар. 6 июля 2018

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Пожар в жилом доме на Пятницкой улице в Москве, который произошёл в ночь на пятницу, возник из-за возгорания напольного кондиционера в квартире на последнем этаже, сообщил РИА Новости один из жителей дома.

Четырехэтажное здание на Пятницкой улице, 43, строение 3, горело на площади около 400 квадратных метров. Сейчас жильцы выносят вещи из дома, следы сильного пожара на котором визуально видны на последнем этаже.

"Был дознаватель, пожарный, сказал, что в квартире был маленький кондиционер напольный, который вспыхнул, пожар ушёл на крышу, и она прогорела. Как я понимаю, в подъезде сейчас будет на капитальный ремонт", — сказал собеседник агентства.

По словам жильца, пожар начался на четвёртом этаже, остальные квартиры оказались затоплены водой.

"Залило так, что штукатурка осыпалась, все четыре этажа и подвал. Этажом ниже теперь будет капремонт, на первом этаже кафе, там тоже вся штукатурка рухнула и воды по пояс", — добавил мужчина, отметив, что в доме на данный момент нет электричества.