Зампредседателя Брянской облдумы заподозрили в получении взятки

ЯРОСЛАВЛЬ, 6 июл – РИА Новости. Заместитель председателя Брянской областной думы Юрий Гапеенко подозревается в получении взятки на 240 тысяч рублей, сообщил в пятницу СК РФ.

"Заместитель председателя Брянской областной думы Юрий Гапеенко подозревается в получении взятки в сумме 240 тысяч рублей за оказание покровительства двум коммерческим структурам", — сообщается в Twitter СК.

Возбуждено уголовное дело. Проводятся необходимые следственные действия.

По информации СУ СКР по региону, Гапеенко задержан. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Санкция данной статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

В брянской облдуме РИА Новости заявили, что не знают о задержании Гапеенко, уточнив, что "его нет на рабочем месте". В управлении ФСБ по региону не комментируют ситуацию.

Гапеенко занимает пост зампредседателя брянской облдумы с сентября 2016 года. Также является членом политсовета регионального отделения партии "Единая Россия".