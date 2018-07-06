Зампредседателя Брянской облдумы заподозрили в получении взятки

ЯРОСЛАВЛЬ, 6 июл – РИА Новости. Заместитель председателя Брянской областной думы Юрий Гапеенко подозревается в получении взятки на 240 тысяч рублей, сообщил в пятницу СК РФ.
"Заместитель председателя Брянской областной думы Юрий Гапеенко подозревается в получении взятки в сумме 240 тысяч рублей за оказание покровительства двум коммерческим структурам", — сообщается в Twitter СК.
Возбуждено уголовное дело. Проводятся необходимые следственные действия.
По информации СУ СКР по региону, Гапеенко задержан. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Санкция данной статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.
Гапеенко занимает пост зампредседателя брянской облдумы с сентября 2016 года. Также является членом политсовета регионального отделения партии "Единая Россия".
Заместитель председателя Брянской областной думы Юрий Гапеенко подозревается в получении взятки в сумме 240 тыс. рублей за оказание покровительства двум коммерческим структурам.
Возбуждено уголовное дело. Проводятся необходимые следственные действия pic.twitter.com/k90lLWbWt3
— Следственный комитет (@sledcom_rf) 6 июля 2018 г.